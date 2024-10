Dänische Studie zeigt: Feinstaub mindert männliche Zeugungsfähigkeit

Weltweit ist jede siebte Partnerschaft mit Kinderwunsch von Infertilität, also dem Unvermögen, Kinder zu bekommen, betroffen. Als Ursachen werden zahlreiche Faktoren diskutiert. Dänische Wissenschafter haben jetzt mögliche geschlechtsspezifische Gründe gefunden.

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie fassten dänische Wissenschafter zwei Umweltfaktoren ins Auge, welche bisher in diesem Zusammenhang selten genannt wurden: Feinstaub- und Lärmbelastung in der Wohnumgebung.

Ergebnisse deuten auf eine unterschiedliche Bedeutung der beiden Risikofaktoren für Männer und Frauen hin. So dürfte mehrjährige Feinstaubbelastung die männliche Fertilität beeinträchtigen, für Frauen war diese hingegen ohne eindeutigen Effekt. Dafür zeigten sich Auswirkungen der längerfristigen Lärmbelastung. Ein um 10,2 Dezibel lauterer Verkehrslärm am Wohnort führe zu einem um 14 Prozent erhöhten Risiko für Unfruchtbarkeit bei Frauen. Das war aber nur in der Altersgruppe über 35 Jahren bemerkbar. Es zeigte sich keine solche Assoziation bei Männern insgesamt, zu einem geringen Ausmaß allerdings bei den Älteren (37 bis 45 Jahre).