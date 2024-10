Hammerlos für ÖTV-Jungstar Schwärzler bei den Erste Bank Open in Wien

Wien – Dominic Thiem bekommt es in seinem voraussichtlich letzten Match auf der ATP-Tour bei den Erste Bank Open in Wien am Dienstagabend mit Luciano Darderi (ITA) zu tun. Der 31-jährige Ex-US-Open-Sieger beendet ja nach dem ATP-500-Turnier seine Karriere. Der bei der Auslosung am Samstag im Kaufhaus Steffl anwesende Joel Schwärzler erhielt für sein Stadthallendebüt ein Hammerlos: Er trifft auf die Nummer 1, den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev (GER).