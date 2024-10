Leverkusen gewinnt Schlager gegen Frankfurt, Leipzig vorerst Spitzenreiter

RB Leipzig hat sich zumindest für drei Stunden an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Bullen feierten am Samstag bei Mainz 05 einen glanzlosen 2:0-(1:0)-Erfolg und liegen zwei Punkte vor Freiburg bzw. drei vor Bayern München. Freiburg besiegte auch dank eines Tors von Philipp Lienhart Augsburg mit 3:1 (3:0). Die Bayern können im Südgipfel gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr) Platz eins zurückholen.

Meister Bayer Leverkusen fand wieder in die Spur und beendete mit dem 2:1-(1:1)-Heimsieg den Höhenflug von Eintracht Frankfurt. Robert Andrich (25.) und Victor Boniface (72.) trafen für die Gastgeber, die durch Omar Marmoush (16./Foulelfmeter) kurz in Rückstand gelegen waren. Leverkusen schob sich vorbei an den Frankfurtern auf die Champions-League-Plätze.