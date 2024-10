G7-Staaten bekräftigen Bekenntnis zu Ukraine-Hilfen, Sorge bezüglich Libanon

Neapel – Die Verteidigungsminister der sieben führenden Industrienationen (G7) haben demonstrativ die Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Die Ukraine werde auf dem "unumkehrbaren Weg zur vollständigen euro-atlantischen Integration einschließlich der NATO-Mitgliedschaft" unterstützt, heißt es in einer in Neapel verabschiedeten Stellungnahme. "Wir betonen unsere Absicht, der Ukraine weiterhin Unterstützung zu gewähren, einschließlich militärischer Hilfe auf kurze und lange Sicht."

Vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sind die Verteidigungsminister der G7-Staaten am Samstag zu einem Treffen in Neapel zusammengekommen. Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto empfing seine Amtskollegen im Königlichen Schloss in der süditalienischen Stadt. Unter den Teilnehmern des ersten G7-Treffens der Verteidigungsminister überhaupt sind auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.