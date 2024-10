Ukraine und Russland setzen gegenseitige Angriffe fort

Die Ukraine und Russland haben ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Bei russischen Luftangriffen wurden laut ukrainischen Angaben mindestens 17 Menschen verletzt. Ziele in der Nacht seien etwa Kiew, Krywyj Rih und die Oblast Lwiw im Westen des Landes gewesen, teilten örtliche Behörden am Sonntag mit. Etwa zehn Drohnen seien in der Nähe von Kiew zerstört worden. Die Ukraine startete Russland zufolge Drohnenangriffe tief in russisches Territorium, auch mit Ziel Moskau.