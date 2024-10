Hofburg und Parlament öffnen sich am Nationalfeiertag

Anlässlich des Nationalfeiertages am 26. Oktober gibt es wie gewohnt etliche Feierlichkeiten und Staatsakte. Das offizielle Österreich präsentiert sich in Wien der Öffentlichkeit. Präsidentschaftskanzlei, Kanzleramt und Parlament öffnen ihre Tore, die Staatsspitzen legen Kränze nieder. Am Heldenplatz marschiert das Bundesheer auf, die Polizei bringt eine Leistungsschau. Zum Sicherheitsfest lädt die Stadt Wien auf den Rathausplatz.

Um 9.30 Uhr legt Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Kranz am Heldenplatz nieder, um 10 Uhr folgt die Bundesregierung. Die Präsidentschaftskanzlei öffnet ab 10 Uhr ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer begrüßen die Gäste vor der Hofburg am Ballhausplatz. Es gibt Erkundungstouren und Mitarbeitende beantworten Fragen zum Haus. Gäste können die Amts- und Repräsentationsräumlichkeiten besuchen und über die Aufgaben des Präsidenten lernen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Am Abend hält der Präsident eine Rede im ORF. Das Bundeskanzleramt ist zwischen 12 und 17 Uhr für Besuche zugänglich.

Zum Tag der offenen Tür lädt am Nationalfeiertag auch das Parlament. Zwischen 10 und 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher an einem einstündigen Rundgang teilnehmen. Dieser führt etwa durch die Sitzungssäle des National- und Bundesrats und das "Plenarium" unter der neu errichteten Glaskuppel. Neu ist das Angebot für Kinder mit Stickerpass, Quiz und Malstation. Führungen gibt es auf Deutsch, Englisch sowie in Österreichischer Gebärdensprache. Empfohlen wird eine Anmeldung über die Parlamentshomepage. Am 24. Oktober, also zwei Tage vorher, findet die konstituierende Sitzung des neuen Nationalrats statt. Das dann frisch gewählte Präsidium steht ebenso zu Gesprächen bereit wie Abgeordnete aller Fraktionen.

Das Österreichische Bundesheer lädt wie gewohnt zu einer Informations- und Leistungsschau in der Wiener Innenstadt. Neben der zentralen Zeremonie am Heldenplatz gibt es auch Programmpunkte beim Burgtheater, Am Hof, auf der Freyung sowie in der Stadt Salzburg. Im Anschluss an die Kranzniederlegungen können Besucherinnen und Besucher Fallschirmsprünge und Eurofighter-Flüge beobachten. Es folgen die Angelobung neuer Rekruten, zahlreiche Reden und Vorführungen. Abschluss ist der Zapfenstreich um 17 Uhr. Hubschrauber und Panzer werden auch am Sonntag nach dem Nationalfeiertag präsentiert.

Beim Tag der Polizei gibt es zwischen 10 und 17 Uhr verschiedene Programmpunkte am Minoritenplatz. Um 12 Uhr beginnt ein Konzert der Polizeimusik Niederösterreich. Mitarbeitende des Innenministeriums stehen zum Gespräch bereit, es gibt Aufgaben und ein Gewinnspiel. Die Landesverkehrsabteilung stellt sich ebenso vor, wie die Einheiten Cobra und WEGA. Den Abschluss macht eine gemeinsame Einsatzvorführung. Nach der Erhöhung der Terrorwarnstufe im Vorjahr deutet sich diesmal keine besondere Gefährdung an, hieß es aus dem Ministerium. Eine konkrete Einschätzung gebe es kurzfristig, die allgemeine Warnung bleibe aufrecht.