Gemeinnützige Arbeit gefällt nicht allen Asylwerbern

Umgesetzt ist die von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) eingeleitete Verpflichtung in den Einrichtungen des Bundes sowie in Vorarlberg. Oberösterreich will folgen. Karners Devise in der Frage lautet: "Wer in Österreich Schutz erhält, soll der Gesellschaft auch etwas zurückgeben."