Nationalrat erwartet spannende Auftakt-Sitzung

Der Nationalrat startet kommenden Donnerstag in seine neue Gesetzgebungsperiode. Zu Beginn werden die 183 Abgeordneten angelobt. Rund ein Drittel der Mandatare sind Neulinge wie beispielsweise SP-Vorsitzender Andreas Babler. Besondere Spannung verspricht die Wahl des Präsidiums. Erstmals dürfte mit Walter Rosenkranz ein Freiheitlicher Parlamentschef werden.

Eine Besonderheit zu Beginn einer Legislativperiode ist, dass auch Regierungsmitglieder Abgeordnete werden. Ein Großteil der bisherigen Minister und Staatssekretäre hat sich wieder um ein Mandat beworben und auch erhalten. Zumindest bis zur Angelobung der nächsten Regierung bleiben etwa Kanzler Karl Nehammer, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Beamtenminister Werner Kogler oder Innenminister Gerhard Karner in Doppelfunktion.

Eine Mehrheit hat die bisherige Koalition freilich nicht mehr. Denn gemäß dem Wahlergebnis ist die FPÖ mit 57 Mandataren vertreten, die ÖVP mit 51, die SPÖ mit 41, die NEOS mit 18 und die Grünen mit 16. Schwarz-Grün fehlen also satte 25 Mandate. Gesetzesbeschlüsse stehen bei der konstituierenden Sitzung allerdings ohnehin nicht an.

Eingeleitet wird diese noch von Wolfgang Sobotka, obwohl der scheidende Nationalratspräsident kein Mandat mehr hat. Seinen Stuhl übernimmt nach der geheimen Wahl durch die Abgeordneten der neue Präsident. Die ÖVP hat angekündigt, sie würde den Kandidaten der stärksten Partei, also der FPÖ, unterstützen. SPÖ und NEOS wollen das von der Person abhängig machen, die Grünen keinesfalls einen Freiheitlichen wählen.

Mit der Entscheidung für Rosenkranz geht die FPÖ auf Nummer sicher. Dieser war schon als Volksanwalt vom Nationalrat gewählt worden, es würde also wenig Anlass geben, ihn nun in neuer Rolle abzulehnen. Als mögliche Nachfolgerin in der Volksanwaltschaft gilt Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.