61-Jährige stürzte in Rettenschöss mit dem E-Bike ab: Nebel erschwerte die Bergung

Rettenschöss – Ein 61-jähriger Pole fuhr am Samstag gegen 17 Uhr mit seinem E-Bike von der Rettenbachalm talwärts, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Der Mann stürzte etwa 40 Meter in steiles Waldgebiet ab. Umgefallene Bäume konnten ihn vor dem darunterliegenden Bach stoppen.