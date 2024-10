Hot Dog, wedelnder Hummer, kläffende Fledermaus: Halloween-Parade für Hunde zog durch New York

Hunderte Vierbeiner steckten in fantasievollen Kostümen. Tausende Zuschauer ließen sich die traditionelle Parade bei strahlendem Sonnenschein in East Village nicht entgehen.

New York – Verkleidet als Fledermaus, Hot Dog oder Hummer haben hunderte Hunde und ihre Frauerln und Herrln in New York schon einmal Halloween vorgefeiert. Bei der 34. „Tompkins Square Halloween Dog Parade" zogen die Teilnehmer vor tausenden Zuschauern bei strahlendem Sonnenschein durch das East Village in Manhattan – rund zehn Tage vor dem eigentlichen Halloween-Fest. Das Spektakel gehört zu den beliebtesten Halloween-Traditionen der Millionenmetropole.