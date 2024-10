Flammen griffen von Griller in Holzzubau auf Wohnhaus in Hopfgarten über

Zu einem Schwelbrand kam es Samstagnacht in Hopfgarten, nachdem ein 34-Jähriger den Griller eingeheizt hatte.

Hopfgarten – Feuer von einem Griller breitete sich am Samstag in Hopfgarten auf ein Wohnhaus aus. Ein 34-Jähriger hatte gegen 21 Uhr einen in einem Holzzubau verbauten Grill eingeheizt.