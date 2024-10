51-Jähriger randalierte nach Rauferei in Krankenwagen: Fahrt musste abgebrochen werden

Oetz – Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei einheimischen Männern ist in der Nacht auf Sonntag in Oetz in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Wie die Polizei mitteilte, stieß dabei ein 28 Jahre alter Mann seinen 51-jährigen Kontrahenten zu Boden. Er schlug mit dem Hinterkopf auf.