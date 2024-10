Zu schnell und „auffällig“ unterwegs: Polizei erwischte 28-jährigen Drogen-Lenker am Brenner

Gries am Brenner – Ein Lenker unter Drogeneinfluss ist der Polizei am Samstagabend auf der B182 am Brenner ins Netz gegangen. Der 28-jährige Einheimische fiel der Besatzung eines Streifenwagens gegen 22.15 Uhr in Gries auf, weil er zu schnell in Fahrtrichtung Süden unterwegs war und eine „auffällige Fahrweise“ an den Tag legte.