25 Geschäfte im Unterland bestohlen: 27-jährige Ladendiebin durch Kamera ausgeforscht

St. Johann – Eine 27-jährige Rumänin ließ in 25 Geschäften in Kitzbühel, Wörgl und St. Johann Ware mitgehen. Durch eine Videoaufzeichnung, die die Frau bei einer der Taten gefilmt hatte, kam man der Ladendiebin auf die Schliche. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordneten Hausdurchsuchung an der Wohnadresse der Rumänin konnte Diebesgut im Wert von mehr als 10.000 Euro sichergestellt werden.