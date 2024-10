Wirtschaft schrumpft, Löcher im Budget: „Wir müssen den Gürtel enger stellen“

Später in Pension, höhere Steuern. Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) spricht sich klar für rasche und mitunter auch schmerzhafte Einschnitte aus, damit die Wirtschaft in Österreich wieder wächst und das Budget saniert werden kann.

Wien – Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hält rasche Maßnahmen der künftigen Regierung für notwendig, um das Budgetdefizit wieder einzugrenzen: „Wir werden ein paar unpopuläre Maßnahmen setzen müssen, damit man Österreich wieder auf den Wachstumskurs bringen kann“, erklärte der Wirtschaftsforscher am Sonntagvormittag in der ORF-Pressestunde“.

Darüber hinaus werde es auch Aktiv-Maßnahmen brauchen: etwa in Sachen Pflege oder bei der Arbeitsmarkt-Qualifizierung: „Was wir brauchen, ist eine klare Reformagenda.“ Da sei es angesichts der Umstände der vergangenen Jahre klar, dass die Krisenherde Wohlstand kosteten: „Wir müssen den Gürtel ein bisschen enger stellen.“

Dabei würde Felbermayr auch an den Abgaben schrauben: „Eine Steuererhöhung gefällt keinem.“ Andererseits müsse man bedenken, dass beispielsweise die Mineralölsteuer seit 2011 nicht mehr angehoben worden sei, in derselben Zeit die Inflation aber um 40 Prozent gewachsen sei. Real sei sie also jedes Jahr gesunken. Daher ist der Wifo-Chef der Ansicht, dass man bei der MÖSt durchaus etwas tun könnte.