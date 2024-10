Polcanova krönte Heim-EM mit Gold im Einzel und Silber im Doppel

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova ist erneut Tischtennis-Europameisterin im Einzel. Die 30-Jährige verteidigte am Sonntag in Linz ihren in München 2022 errungenen Titel mit Erfolg, im Finale gab sie Bernadette Szöcs mit 4:1 (8,-11,10,6,9) klar das Nachsehen.