Von Duo brutal attackiert: Männer in Sölden erlitten Brüche im Gesicht

Nach einer angeblichen Auseinandersetzung in einem Lokal in Sölden flogen vor der Tür die Fäuste. Vier Männer wurden verletzt.

Sölden – Ein Streit zwischen Betrunkenen in einem Lokal in Sölden ist in der Nacht auf Sonntag offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Gegen 1.45 Uhr verließen zwei Gruppen – zwei 31-Jährige und ein 32-Jähriger sowie zwei 19-Jährige – das Lokal, als ein Auto davor anhielt und zwei Männer ausstiegen. Das Duo streckte mit gezielten Faustschlägen ins Gesicht einen der beiden 19-Jährigen und den 32-Jährigen nieder und traten anschließend auf die beiden ein.