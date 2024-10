Späte Strafe für Norris: Verstappen mit großem Schritt Richtung WM-Titel

Das WM-Duell zwischen Lando Norris und Max Verstappen ging in Austin in die nächste diskussionswürdige Runde. Abseits des Titel-Zweikampfs schnappte sich Ferrari beim Grand Prix der USA durch Charles Leclerc und Carlos Sainz den Doppelsieg.

Den Sieg auf dem Circuit of the Americas sicherte sich Charles Leclerc, der als Nutznießer des Startduells der beiden WM-Rivalen Verstappen und Norris ganz früh die Führung übernommen hatte. Dritter wurde der Spanier Carlos Sainz im zweiten Wagen der Scuderia.

Perez war unterdessen um Anschluss an die Top fünf bemüht, ebenso wie George Russell im zweiten Mercedes nach seinem Start aus der Boxengasse. Am Mercedes des Briten war über die Nacht geschraubt worden, nachdem er in den letzten Sekunden des Qualifyings am Samstag verunfallt war.