Meister Mittelgebirge Ost gab die Rote Laterne weiter: „Wichtig für die Köpfe“

Sistrans - Mittelgebirge Ost, zuletzt zwei Mal in Serie Meister der Frauen Hypo Tirol Liga, musste bis zur achten Runde auf den ersten Saisonsieg warten. Am Sonntag war es beim 4:0-Eroflg über Ried/Kaltenbach so weit. Womit auch die Rote Laterne an die SPG Oberland abgegeben werden konnte. „Wir hatten einen riesiegen Kaderumbruch“, sprach Mittelgebirge-Ost-Trainer Dnaiel Gleirscher (Nachfolger von Martin Riedmann) von einer schwierigen Aufgabe.