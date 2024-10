Zweijähriger Bub griff in laufenden Fleischwolf: Schwer verletzt

Pierbach – In Pierbach im oberösterreichischen Mühlviertel hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Haushaltsunfall ereignet. Eine 30-jährige Frau drehte in ihrer Küche getrocknetes Toastbrot durch einen Fleischwolf, um Semmelbrösel herzustellen. Wie die Polizei am Abend berichtete, hatte sie das Gerät dazu auf ein fahrbares Podest gestellt. In einem unbeobachteten Moment kletterte ihr zweijähriger Sohn auf das Podest und griff mit der rechten Hand in die Einfüllöffnung.