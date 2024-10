UNO-Artenschutzkonferenz: Kaum Bewegung beim Meeresschutz

Zum Start der UNO-Konferenz über biologische Vielfalt (CBD COP16) in Cali (Kolumbien) am Montag hat Greenpeace International einen Report zum Zustand und dem Schutzstatus der Weltmeere publiziert. Wenn weiter so wenig geschützt wird wie bisher (0,26 Prozent pro Jahr), dann dauert es noch bis 2107 - also 83 Jahre -, bis das Ziel von 30 Prozent an Meeresschutzgebieten erreicht ist, lautet das Fazit.