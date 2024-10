Wahlkrimi bei moldauischem EU-Beitrittsreferendum

Die Bevölkerung Moldaus ist in der Frage der EU-Annäherung tief gespalten. Ein Referendum, mit dem die pro-europäische Regierung von Präsidentin Maia Sandu die EU-Perspektive des Landes in der Verfassung festschreiben lassen wollte, hat am Sonntag ein äußerst knappes Ergebnis gebracht. Nach Auszählung fast aller Stimmen lagen beide Lager nur einige hundert Stimmen auseinander, wobei das Ja knapp überwog. Die Auslandsmoldauer dürften den Ausschlag gegeben haben.

Nach Angaben der moldauischen Wahlkommission führt nach Auszählung von 98,38 Prozent der Stimmzettel das proeuropäische Lager, das sich für die Verankerung des Ziels der EU-Mitgliedschaft in der Verfassung ausspricht, mit 50,07 Prozent mittlerweile hauchdünn vor dem prorussischen Nein-Lager (49,93 Prozent), das die Verfassungsänderung ablehnt.

Das Ergebnis der Volksabstimmung dürfte sowohl Staatspräsidentin Sandu, die das Verfassungsreferendum angestoßen hatte, als auch der proeuropäischen Regierung in Chisinau schwer zu denken geben - 54 Prozent der Landesbewohner lehnten das Referendum nämlich ab, den Umschwung brachte letztlich ausschließlich die moldauische Diaspora. Zudem kommen die drei bestplatzierten prorussischen Gegenkandidaten Sandus im Präsidentenrennen kumuliert auf knapp 50 Prozent der abgegebenen Stimmen, während die Amtsinhaberin selbst bloß knapp 42 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.

Dem früheren moldauischen Außenminister Nicu Popescu zufolge schwächt das Ergebnis sowohl die moldauischen Behörden im Zuge ihrer Verhandlungen mit den westlichen Partnern als auch Staatspräsidentin Sandu hinsichtlich der am 3. November anstehenden Stichwahl - die prorussischen Kräfte hätten eben erheblichen Aufwind erhalten, sagte der proeuropäische Politiker den Medien.

Immerhin konnte Sandu dank der Auslandsmoldauer ihren Vorsprung im Präsidentenrennen ausbauen - nach Auszählung von mehr als 98 Prozent der Stimmzettel lag die 52-Jährige mit 41,92 Prozent in Führung, während ihr wichtigster Gegenkandidat, der von der prorussischen Sozialisten (PSRM) unterstützte frühere Generalstaatsanwalt des Landes Alexandr Stoianoglo, auf 26,35 Prozent der abgegebenen Stimmen kam.

Während der führende pro-russische Oppositionspolitiker Ilan Shor am Sonntagabend bereits die "laute und klare" Ablehnung des EU-Beitritts durch die Moldauer gefeiert hatte, erhob Staatspräsidentin Sandu schwere Vorwürfe gegen Russland, dem sie Stimmenkauf in gigantischem Ausmaß vorwarf. Es gebe Beweise, wonach 300.000 Stimmen gekauft worden seien, sagte sie. "Wir haben es mit einem beispiellosen Angriff auf die Freiheit und die Demokratie in unserem Land zu tun." Sie wolle das Endergebnis abwarten und dann Entscheidungen treffen. Details nannte die 52-Jährige nicht. Allerdings hatten moldauische Sicherheitskräfte schon vor dem Urnengang Wählerbestechung und prorussische Desinformation in dem Land mit rund 2,5 Millionen Einwohnern aufgedeckt,

Beim Referendum wurde gefragt, ob die Verfassung geändert werden soll, um den EU-Beitritt als Ziel aufzunehmen. Nachdem die pro-russische Opposition offiziell zu einem Boykott der von der Regierung initiierten Volksabstimmung aufgerufen hatte, war allenfalls eine zu niedrige Beteiligung erwartet worden, aber keine Ablehnung. Tatsächlich wurde die erforderliche Stimmbeteiligung von einem Drittel mit fast 50 Prozent deutlich erreicht, während erste Teilergebnisse eine deutliche Ablehnung mit 55 Prozent zeigten. Im Laufe der Auszählung drehte sich jedoch das Blatt durch klare Ja-Mehrheiten in der Hauptstadt Chisinau und insbesondere in der Diaspora. Auffallend war die starke Ablehnung in der autonomen Region Gagausien, wo gerade einmal fünf Prozent für die EU-Mitgliedschaft stimmen. Wenige Tage vor der Wahl war die Regionalpräsidentin wegen pro-russischer Aktivitäten mit EU-Sanktionen belegt worden.

Kritiker Sandus werfen ihr vor, die Interessen des Westens zu vertreten und darüber zu versäumen, die angeschlagene Wirtschaft und die hohe Inflation in den Griff zu bekommen oder Justizreformen voranzutreiben. Die moldauische Regierung versuchte, bei der Energieversorgung unabhängiger von Russland zu werden, weshalb die Preise in die Höhe schnellten. Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas.

Bei ihrer Stimmabgabe sagte Sandu, der Wahlausgang müsse vom "Willen des moldauischen Volkes" bestimmt werden und nicht "von schmutzigem Geld". Die Präsidentin beschuldigt Moskau immer wieder, sich politisch in der ehemaligen Sowjetrepublik einzumischen. Anfang Oktober hatte die moldauische Polizei einen groß angelegten Wahlbetrug aufgedeckt, bei dem mehr als 100.000 Menschen bestochen worden sein sollen, um im Sinne Moskaus abzustimmen. Nach Einschätzung des moldauischen Politikinstituts WatchDog hat Moskau allein in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) für Einmischungen in die moldauische Politik ausgegeben. Der Kreml wies alle Vorwürfe "kategorisch" zurück.