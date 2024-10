Kickl eröffnete nächste Hofburg-Runde der Parteichefs

In der Hofburg in Wien hat Montagmittag der nächste Akt der Regierungsfindung begonnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing als ersten FPÖ-Obmann Herbert Kickl und bat ihn - nach einem Handshake für die Kameras - hinter die Tapetentür. Danach wird er auch noch mit den Vorsitzenden von ÖVP und SPÖ besprechen, wie eine künftige Koalition aussehen könnte. Ein Regierungsbildungsauftrag ist wohl noch nicht zu erwarten.

Van der Bellen muss daher überlegen, ob er diesmal einen Regierungsbildungsauftrag erteilt oder erneut zu Parteigesprächen bittet. Dass sich der Bundespräsident diesbezüglich bereits am Montag äußert, ist eher unwahrscheinlich. Begonnen haben die Vier-Augen-Gespräche um 13.30 Uhr mit dem Treffen Van der Bellens mit Kickl, der mit einem blauen Päckchen in der Hand in Van der Bellens Büro eilte. Im Anschluss werden Nehammer (15.00 Uhr) und Babler (16.30 Uhr) in der Hofburg erwartet.