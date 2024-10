Kickl, Nehammer und Babler eröffneten nächste Hofburg-Runde

In der Hofburg in Wien ist am Montag ein weiterer, jedoch nicht der letzte Akt der Regierungsfindung über die Bühne gegangen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing nacheinander FPÖ-Obmann Herbert Kickl, ÖVP-Chef Karl Nehammer und als Letzten SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler. Mit einer Festlegung Van der Bellens, wie es nun weitergehen soll, wurde noch nicht gerechnet.