Kickl und Nehammer eröffneten nächste Hofburg-Runde

In der Hofburg in Wien hat am Montag der nächste Akt der Regierungsfindung begonnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing zu Mittag als ersten FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Nach 50 Minuten war der Gesprächstermin vorbei, inhaltlich sagte Kickl danach nichts. Wenig später traf ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer ein. Auch er zog sich mit dem Bundespräsidenten zu Beratungen hinter die Tapetentür zurück.