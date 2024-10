Der Maler mit dem schönen Schriftbild: Joe Wandaller stellt in Lienz aus

Lienz – Joe Wandaller benennt seine Bilder nicht, er beschreibt sie – im wahrsten Sinn des Wortes. Die Werke, meist in Blau- oder Brauntönen, erinnern an Himmel und Meer, die durch den Horizont getrennt und zugleich verbunden sind. Winzige Buchstabenzeilen verlaufen entlang der horizontalen Linien. „Dafür stelle ich das Bild auf den Kopf“, erklärt der Maler bei der Vernissage in der Kunstwerkstatt Lienz. „Eine besondere Bedeutung hat das Geschriebene aber nicht.“