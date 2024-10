Schwere Unwetter in Norditalien: Über 3000 Menschen evakuiert, 20-Jähriger verunglückte tödlich

Die schweren Unwetter in der Region Emilia Romagna führten dazu, dass mehr als 3000 Personen evakuiert werden mussten. Ein 20-Jähriger verstarb, als er in seinem Auto von den Wassermassen mitgerissen wurde. Auch in Süditalien und besonders auf Sizilien ist die Lage dramatisch.

Rom/Bologna – 3000 Menschen mussten in der norditalienischen Region Emilia Romagna die Nacht außerhalb ihrer Häuser verbringen, nachdem große Teile der Provinz Bologna überschwemmt wurden. Mehr als 2100 Menschen wurden in der Provinz Bologna evakuiert, weitere 1000 Menschen mussten ihre Häuser in der Gemeinde Cadelbosco bei Reggio Emilia verlassen. Nachdem der Regen nachgelassen hat, werden die Schäden gezählt. Das Ausmaß wurde auf Millionenhöhe geschätzt.

Bei den Unwettern kam am Samstag in der Ortschaft Pianoro ein 20-jähriger Mann ums Leben, der in seinem Auto vom Wasser mitgerissen wurde. Das junge Opfer, das eine Hörbehinderung hatte, war mit seinem Bruder unterwegs, dem es gelang, aus dem Fahrzeug auszusteigen und sich zu retten.

Fast alle Flüsse in der Region hatten am Sonntag die Alarmstufe drei überschritten, nachdem sintflutartige Regenfälle eine schlimmere Situation als im Mai 2023 verursacht hatten, so die Interimspräsidentin der Region Emilia Romagna, Irene Priolo. Damals wurde die Region von Überschwemmungen und Erdrutschen heimgesucht, bei denen 17 Menschen ums Leben kamen und Schäden in Milliardenhöhe verursachten.

„Straßen wurden zu Bächen“

Die Warnung vor extremen Wetterbedingungen wurde für die Region bis Montag verlängert. Insgesamt befanden sich 13 Gemeinden in einer „kritischen Situation“, darunter die Provinzen um Bologna, Reggio Emilia und Modena, nachdem 175 Millimeter Wasser in nur wenigen Stunden gefallen waren, berichtete Priolo. Als der Fluss Ravone über die Ufer trat, wurden „Straßen zu Bächen“.

Überflutete Landmassen, wie hier in der Nähe von Bologna, waren nach den Unwettern keine Seltenheit. © APA/Vigili del fuoco

Insgesamt mussten die Feuerwehrleute bis Sonntagnachmittag über 500 Mal zu Rettungseinsätzen in der Emilia Romagna ausrücken. Die Carabinieri, die die Rettungsarbeiten unterstützten, mussten in einigen Fällen eingreifen, um Personen zu vertreiben, die in der Nähe von angeschwollenen Flüssen und Bächen Selfies machten. In der Umgebung von Reggio Emilia musste die Carabinieri-Polizei mehrere Personen wegschicken, die sich in Ufernähe aufhielten, obwohl die Behörden offiziell aufgerufen hatten, sich von Flüssen fernzuhalten und sich in Sicherheit zu bringen.