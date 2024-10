Österreichische Lotterien: Das Glück hat viele Gesichter

Seit vielen Jahrzehnten übernehmen die Österreichischen Lotterien gesellschaftliche Verantwortung und unterstützen Sport, Kultur und Sozialeinrichtungen im ganzen Land – jetzt auch in Form einer Patenschaft beim CURO-Pflegeaward in Tirol.

Genau das geschieht beim CURO Award. Der CURO zeichnet Pflegekräfte aus, macht auf deren Wirkungsbereich aufmerksam und zeigt, dass sie mehr sind als Pflegende. Sie sind ausgesprochen gut ausgebildete Fachkräfte, die genauso in der Wissenschaft zu Hause sind wie in der Komplexität des Menschseins. Sie sind Berater:innen und Zuhörende, Bezugspersonen und zum Teil auch körperlich schwer arbeitende Menschen.

Die Pflege erzielt nur wirklich dann die besten Ergebnisse und ist dann am effektivsten, wenn all diese Spezialist:innen zusammenarbeiten und sich gut ergänzen. Wenn sie also im Team auftreten. „Daher haben wir uns dazu entschlossen, die Patronanz für die Kategorie ,Teamgeist‘ zu übernehmen“, schildert Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien.

Dazu gehört auch, dass wir uns in jedem der drei besonders geförderten Bereiche Sport, Kultur und Soziales über die Jahrzehnte als einer der beständigsten Partner für gesellschaftspolitisch wichtige soziale und humanitäre Projekte bewährt haben. So ist der CURO-Pflegeaward eine Fortführung und eine ideale Ergänzung unserer bisherigen Aktivitäten in diesem Bereich. Der CURO Award soll für die Pflegekräfte Ansporn und Motivation sein, weiterhin mit unermüdlichem Einsatz für hilfsbedürftige Menschen da zu sein, und ein Zeichen dafür, dass Pflegekräfte stolz sein können auf das, was sie leisten. Vielleicht kann er zu einem weiteren Umdenken in Bezug auf die enorme Bedeutung dieses Berufsstandes beitragen.