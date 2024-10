Kufstein feierte Sieg-Premiere, Wattens kassierte schon 15 Gegentore

Dornbirn - Eine Woche nach der 4:6-Auftaktniederlage gegen Hohenems haben die Kufsteiner Drachen am Sonntag den ersten Saisonsieg in der Ö-Eishockey-Liga gefeiert. Die Festungsstädter setzten sich in Dornbirn mit 6:3 durch und kamen damit aus den Startlöchern. Für die Truppe von Neo-Headcoach Andeas Luchner trafen Dominique Saringer (4.), Herbert Steiner (14.), Fabian Nußbaumer (18.), Clemens Paulweber (24.), Florian Eder (30.) und Jonas Repo (43.).

Weniger rosig verlief der Saisonstart für Liga-Rückkehrer Wattens, die in zwei Spielen schon 15 Gegentore kassierten. Nach der 2:6-Niederlage in Lustenau setzte es am Samstag eine 2:9-Niederlage in Hohenems. Die Wattener - die Treffer erzielten Julian Jagersbacher (7.) und Moritz Geisler (36.) waren mit einem äußerst schwierigen Auftaktprogramm konfrontiert, am Sonntag wartet mit dem Gastspiel in Dornbirn eine vermeintlich leichtere Aufgabe. (TT.com)