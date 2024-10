Tiroler Notarinnen und Notare fördern Vorsorge und Selbstbestimmung

Die Tiroler Notarinnen und Notare unterstützen den CURO, den Pflegeaward der Tiroler Tageszeitung in Zusammenarbeit mit den Tirol Kliniken und haben die Patenschaft über die Kategorie Vorsorge übernommen.

Das Notariat steht Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zur Seite. Insofern gibt es Parallelen zur Pflegearbeit – das gemeinsame Ziel: Den Betroffenen zu helfen, möglichst selbstbestimmt und in Würde zu altern. Aus Sicht des Notariats ist vor allem Information wichtig: zu informieren, welche Rechte Betroffene haben und für eine Phase, in der sie einmal nicht mehr selbst entscheiden können, Instrumente zu finden, die sie unterstützen.