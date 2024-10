Visionär in Sachen Care

HUMANOCARE steht für visionäre Lösungen im Bereich Pflege, Betreuung, REHA und Management gesundheitsnaher Bereiche. Das Spektrum reicht von Pflege- und Betreuungseinrichtungen über 24-Stunden-Betreuung bis zur Fachkräftevermittlung.

„Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Pflege, REHA und Betreuung. Unser Fundament sind 30 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Innovationskraft. Dabei stehen unsere Werte mutig, menschlich, miteinander für uns immer an erster Stelle, dies zeichnet auch unsere Mitarbeiter:innen aus, auf die wir sehr stolz sind. Der Curo Award würdigt ein so wichtiges Engagement“, so CEO und Eigentümer Julian M. Hadschieff.

Im Mittelpunkt der Pflegephilosophie steht neben der hohen Pflegequalität die Autonomie des Menschen. Dementsprechend sind die Mitarbeiter:innen in den von uns geführten Häusern bemüht, die Selbstständigkeit des Menschen weitestgehend aufrechtzuerhalten, um den Bewohnerinnen und Bewohnern ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Humanocare ist spezialisiert auf Langzeitpflege (auch mit Tagesbetreuung) und Pflegeeinrichtungen für besondere Bedürfnisse. Persönliche Zuwendung, Menschlichkeit und engagierte, begeisterte Mitarbeitende sorgen in den Einrichtungen für ein herzliches Klima. Humanocare arbeitet eng mit den Tiroler Gemeinden als Rechtsträger der Einrichtungen zusammen und bietet in den Häusern eine seriöse und hochwertige Pflege- und Gesundheitsversorgung.

Hohe Qualität in der Pflege ist unser oberstes Ziel

In einer Zeit, in der die Menschen immer älter werden und traditionelle Familienstrukturen sich verändern, ist zusätzlich die häusliche Betreuung unverzichtbar geworden. Das Humanocare Tochterunternehmen AIS 24-Stunden-Betreuung gibt Familien Sicherheit, dass ihre Liebsten in den besten Händen sind. Und das Tag und Nacht. Als erfahrenes Unternehmen der 24-Stunden-Betreuung bietet AIS in Tirol, mittlerweile seit über 14 Jahren, eine verlässliche Lösung, um dieser Entwicklung gerecht zu werden. Wir vermitteln selbstständige Betreuungskräfte, die betreuungsbedürftige Personen in ihrem gewohnten Umfeld unterstützen und dazu beitragen, dass sie, trotz Einschränkungen, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Durch individuelle Betreuungskonzepte und viel Einfühlungsvermögen entlasten wir so Familien und schaffen Vertrauen. Die Menschlichkeit steht immer im Vordergrund.