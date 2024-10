Warum Ex-Abgeordneter Pilz ein Urteil wegen verbotener Veröffentlichung bekämpft

Der frühere Grüne stand wegen Vorwürfen vor Gericht, die zum Teil mehr als 20 Jahre zurückliegen. Er sieht sich als Opfer der Justiz.

Wien – 3600 Euro Geldstrafe, 2400 Euro davon bedingt: So lautete am Montag in Wien das Urteil gegen den früheren Abgeordneten Peter Pilz wegen verbotener Veröffentlichung. Pilz hatte 2008 im Zusammenhang mit dem Fall Natascha Kampusch aus Disziplinarakten zitiert, die der Amtsverschwiegenheit unterliegen. Pilz will gegen die Entscheidung berufen, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.

Die Vorwürfe gegen Pilz liegen lange zurück. Angeklagt war auch eine zweite Veröffentlichung aus dem Jahr 2000 im Rahmen der damaligen Spitzenaffäre. In dieser Causa wurde der 70-jährige Ex-Politiker freigesprochen.

Die Vorwürfe kommen erst jetzt zur Verhandlung, weil Pilz bis 2019 als Abgeordneter parlamentarische Immunität genoss. Diese endete mit dem Ausscheiden von Pilz aus dem Nationalrat, nachdem die von ihm gegründete Liste am Wiedereinzug in den Nationalrat gescheitert war.

„Gefährliches Urteil“

Pilz kritisierte die Entscheidung des Gerichts als „Fehlurteil“, das der ÖVP zugute komme und bei dem das „System Pilnacek“ seine Finger im Spiel gehabt habe. Damit meint er die Vorwürfe gegen den verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek, dem vorgeworfen wurde, auf die Arbeit der Justiz unsachgemäßen Einfluss zu nehmen.

Schon bei seinen Schlussworten im Verfahren hatte er gemeint, dass er von einem „Angriff der Staatsanwaltschaft“ auf ihn ausgehe. Ein Paragraf werde hier politisch missbraucht, die Kontrollrechte von Abgeordneten wolle man so einschränken. Man wolle an ihm, so zeige er sich überzeugt, ein Exempel statuieren.

Der Richter wies diese Vorwürfe zurück. Er glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft oder Justizministerin Alma Zadić – sie war früher Abgeordnete der Liste Pilz – ihn verfolgen wolle, meinte er in der Urteilsbegründung.

Zwei Freisprüche

In zwei Anklagepunkten wurde Pilz freigesprochen. Der eine betraf die Vorwürfe rund um die Spitzelaffäre im Jahr 2000. Der fußte auf einer Anzeige, die das damals von Herbert Kickl (FPÖ) geführte Innenministerium gegen Pilz erstattet hatte, weil man sich im April 2018 von einer Presseaussendung verunglimpft sah. Pilz hatte in dieser die Abschiebung eines afghanischen Flüchtlings als „amtlichen Mordversuch“ bezeichnet und den Behörden unterstellt, diese würden den Mann „seinen Henkern und seinen Steinigern in Afghanistan“ ausliefern.