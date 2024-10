Ausgebüxter Nandu „Franzi“ im Mittelburgenland eingefangen

Tschurndorf - Nach vier Tagen in der Freiheit ist das Nandu-Weibchen "Franzi" im Bezirk Oberpullendorf wieder eingefangen worden. Der Laufvogel war vergangenen Dienstag durch einen beschädigten Zaun am "Lebenshof Sonnenweide" geflohen, hatte einen Kreisverkehr, eine Park&Ride-Anlage sowie die B50 überquert, bevor es unversehrt wieder nach Hause gebracht werden konnte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.