Zwölfmal Note "Gut" bei ÖAMTC-Kindersitztest

Zweimal pro Jahr testen der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen aktuelle Kindersitze und Babyschalen. Im Herbst 2024 waren 15 Modelle unterschiedlicher Größen- und Preisklassen am Start. Das Fazit von ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fiel positiv aus: "Wir haben zwölfmal die Note 'Gut' vergeben – es gibt also eine breite Auswahl, die man nahezu vorbehaltlos empfehlen kann."

Dass es bei keinem Modell für ein "Sehr gut" gereicht hat, liege demnach an kleinen Verbesserungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Teilbereichen. Getestet wurde in den Kriterien Sicherheit, Handhabung, Ergonomie und Schadstoffgehalt.

Das einzige "Nicht genügend" betrifft das günstigste Produkt im jüngsten ÖAMTC-Kindersitztest: Bei der Schadstoffprüfung wurde im Bezugsstoff des Snuglite i-Size von Graco eine erhebliche Menge Formaldehyd gefunden – eine Verbindung, die unter dem Verdacht steht, krebserregend zu sein. "Schade, denn ohne dieses Problem wäre der leichten und vor allem sehr sicheren Babyschale eine Top-Platzierung sicher gewesen", fasste Kerbl zusammen.

Das beste Modell im Test kam von Thule: Die Kombination aus der Babyschale Maple und der Alfi Base schrammte denkbar knapp am "Sehr gut" vorbei. "Insgesamt beschränken sich die Unterschiede zwischen den mit 'Gut' beurteilten Kindersitzen auf Details – so ist z. B. der Besafe Beyond eines der besten Modelle in Hinblick auf die Sicherheit, muss aber, speziell wenn mit Isofix-Basis genutzt, Abstriche in der Ergonomie hinnehmen." Die zwei mit "Befriedigend" beurteilten Sitze von Britax Römer (die Baby-Safe Core + Basis) sowie Joie (i-Bold) haben jeweils Probleme beim Frontalaufprall, die schwerwiegend genug für eine Abwertung von "Gut" auf "Befriedigend" sind.