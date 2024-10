Aufwendige Rettungsaktion in Amlach: Wanderin stürzte bei Abstieg in der Dämmerung

Amlach – Zu einer aufwendigen Rettungsaktion mussten am Montagabend die Bergrettung Lienz, ein Rettungshubschrauber sowie die Alpinpolizei ausrücken. Wie die Polizei berichtet, wanderten zwei 20-jährige Österreicherinnen gegen 15 Uhr in Amlach über den Goggsteig in Richtung Kreidefeuer. Dort kamen sie gegen 18 Uhr an, in der Dämmerung begannen sie den Abstieg.