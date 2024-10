Auf Kreuzung mit Lkw kollidiert: Radfahrer nach Unfall in Telfs in der Klinik

Telfs – Ein verletzter Radfahrer musste nach einem Unfall in Telfs am Montagnachmittag in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Laut Polizei fuhr der 42-jährige Österreicher gegen 14.10 Uhr in die Kreuzung Bahnhofstraße/Anton-Auer-Straße ein – zeitgleich wie eine 58-jährige deutsche Lkw-Fahrerin.