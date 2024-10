Im Orientierungslauf und beim Nordischen Nachwuchs wurden die Tiroler Meister gekürt

TSV-Cup in Absam, Sieger Sprunglauf:

Ringen I: Nach einer halbjährigen Verletzungspause gewann die Tirolerin Sophia Meraner in der Klasse bis 61 Kilogramm den Brandenburgcup. „Das lange Warten und die harte Arbeit haben sich gelohnt“, schwärmte Nationaltrainer Arsen Feitl über die Leistung der Ranggerin.

Ringen II: Da der RSC Inzing bereits im Vorfeld der letzten Play-off-Runde der Bundesliga als Final-Teilnehmer feststand, gab Trainer Thomas Krug beim Kampf gegen den KSV Götzis einigen Nachwuchsringern eine Chance. Am Ende siegten die Vorarlberger mit 31:29. Nun folgt eine längere Pause bis zum Finalhinkampf in Telfs (16. November).

Orientierungslauf: Bei den Tiroler Meisterschaften Mittel in Oberndorf-Rerobichl siegten in der Allgemeinen Klasse Maria Hauser vom Veranstalterverein Naturfreunde Kitzbühel und Maximilian Rass (Oll). Die weiteren Sieger: Lisa Hauser, Anna Hauser, Felix Dannenmaier, Lilli Egger, Maxi Nindl, Iryna Tarnavska, Zoltan Melkes, Gabi Mumeleter, Wolfgang Ferrari, Karin Lugsteiner von den Vereinen OII (5 Titel), Naturfreunde Kitzbühel (4) sowie dem OL Kufstein (3).

Handball: In der Serie A2 mussten die Telfer Handballerinnen zum Start in Taufers eine 27:35-Niederlage hinnehmen. Nicht viel besser lief es für Innsbruck Medalp Tirol, das sich bei Schenna mit 23:28 geschlagen geben musste.

Radsport: Der HillClimb in Brixen wird im kommenden Jahr nicht mehr stattfinden: Über viele Jahre war das Event fester Bestandteil des Mountainbike-Kalenders, doch in den letzten Jahren blieb die Teilnehmerzahl hinter den Erwartungen zurück. Deshalb zogen die Veranstalter schweren Herzens die Reißleine.

Eishockey: Die neue Saison in der zweiten Bundesliga steht für die Tiroler Eishockey-Ladies kurz bevor. Und den letzten Derby-Test vor dem Eröffnungs-Bully gewannen die Damen der SPG Kitzbühel/Kufstein mit 3:1 bei den Red Angels aus Innsbruck. Die Unterländerinnen starten am Wochenende als Titelverteidigerinnen und Mitfavoritinnen in die neue Spielzeit.