Scheiben eingeschlagen, um im Bahnhof Mutters zu schlafen: 60-Jähriger von Polizei erwischt

Mutters – Wegen eingeschlagener Fensterscheiben am Bahnhof Mutters musste die Polizei in den vergangenen Tagen gleich mehrmals ausrücken. Zum ersten Einsatz wurden die Beamten am Samstag in der Früh gegen 6.30 Uhr gerufen. Jemand hatte eine Sachbeschädigung am Bahnhofsgebäude gemeldet.