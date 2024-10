Bundespräsident Van der Bellen erteilt ÖVP-Chef Nehammer Koalitionsauftrag

Rund drei Wochen nach der Nationalratswahl hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Zweitplatzierten der Wahl, Karl Nehammer (ÖVP) mit der Regierungsbildung beauftragt. Nehammer solle umgehend Verhandlungen mit SPÖ-Chef Babler aufnehmen, so der Bundespräsident.

Wien – Nach dem Treffen mit den Obmännern von FPÖ, ÖVP und SPÖ am Montag, bei der die drei Parteichefs ihre Sicht auf die Regierungsbildung darlegten, meldet sich am Dienstagnachmittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort.

Van der Bellen habe am Vormittag mit Nehammer gesprochen und ihm die Situation dargelegt. Überdies habe er ihn ersucht, umgehend Verhandlungen mit der SPÖ aufzunehmen. Geklärt werden soll weiters, ob es einen dritten Partner brauche.

Karl Nehammer will wiederum am Nachmittag auch vor die Presse treten. Ein Statement ist für 16 Uhr geplant.

Eine erste Reaktion gibt es bereits aus Tirol: Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Georg Dornauer betont, dass man jetzt im Sinne einer Verantwortung für Österreich von „Anfang an pragmatisch und verantwortungsbewusst“ die Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ führen müsse. Trotz der knappsten aller Mehrheiten mit einer Stimme Überhang plädiert Dornauer zuerst ausschließlich für Sondierungen bzw. Verhandlungen von ÖVP und SPÖ. An seine Partei gerichtet erklärt Dornauer, dass in den Regierungsverhandlungen bzw. im Verhandlungsteam jedenfalls die gesamte Breite der SPÖ abgebildet sein sollte.