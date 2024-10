Nehammer soll Regierung bilden: Bundespräsident Van der Bellen erteilt ÖVP-Chef Koalitionsauftrag

Rund drei Wochen nach der Nationalratswahl hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Zweitplatzierten der Wahl, Karl Nehammer (ÖVP) mit der Regierungsbildung beauftragt. Nehammer solle umgehend Verhandlungen mit SPÖ-Chef Babler aufnehmen, so der Bundespräsident.

Wien – Nach dem Treffen mit den Obmännern von FPÖ, ÖVP und SPÖ am Montag, bei der die drei Parteichefs ihre Sicht auf die Regierungsbildung darlegten, meldet sich am Dienstagnachmittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort.

Van der Bellen habe am Vormittag mit Nehammer gesprochen und ihm die Situation dargelegt. Überdies habe er ihn ersucht, umgehend Verhandlungen mit der SPÖ aufzunehmen. Geklärt werden soll weiters, ob es einen dritten Partner brauche. Karl Nehammer will wiederum am Nachmittag auch vor die Presse treten. Ein Statement ist für 16 Uhr geplant.