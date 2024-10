ÖVP-Chef Nehammer nimmt Auftrag zur Regierungsbildung an und will Dreier-Koalition

Rund drei Wochen nach der Nationalratswahl hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Zweitplatzierten der Wahl, Karl Nehammer (ÖVP) mit der Regierungsbildung beauftragt. Nehammer solle umgehend Verhandlungen mit SPÖ-Chef Babler aufnehmen, so der Bundespräsident. Auch Tirols Landeshauptmann Mattle meldete sich am Dienstag zu Wort.

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag ÖVP-Chef Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt. Überdies habe er ihn ersucht, umgehend Verhandlungen mit der SPÖ aufzunehmen. Geklärt werden soll weiters, ob es einen dritten Partner brauche. Nehammer nahm den Auftrag am Nachmittag in einem Statement „in aller Redlichkeit und Ernsthaftigkeit an.“

Der Kanzler deutete auch an, dass er eine Dreier-Koalition anstrebt. Nehammer peilt nämlich eine „stabile von einer breiten Mehrheit im Nationalrat getragene Bundesregierung“ an. Dafür werde es einen dritten Partner brauchen, so der ÖVP-Parteichef. Zur Erinnerung: ÖVP und Sozialdemokraten haben nur ein Mandat Überhang.

„Partner und Bundespräsident überzeugen“

Gleich zum Einstieg seiner Erklärung um 13 Uhr hatte Van der Bellen klargemacht, wie er das demokratische Prinzip der Bundesverfassung versteht: „Es reicht nicht, zehn, 20 oder 30 Prozent zu erzielen. Wenn eine Partei allein nicht mehr als 50 Prozent erreicht, müsse sie Partnerinnen und Partner überzeugen und auch den Bundespräsidenten.“

Van der Bellen nannte die von Nehammer und Babler ihm gegenüber genannten Gründe für die Ablehnung einer Regierung mit Kickl: Sorgen um die liberale Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, um die europäische Ausrichtung, die Putin-Nähe der FPÖ, massive Sicherheitsbedenken der ausländischen Geheimdienste, eine spaltende und herabwürdige Sprache, ein rückwärtsgewandtes Frauenbild und die fehlende Abgrenzung gegenüber Rechtsextremen. Daher müsse nun „auf anderem Wege“ eine stabile Regierungsmehrheit gesucht werden, begründete der Bundespräsident die Beauftragung Nehammers mit der Regierungsbildung.

Kickl: „Letztes Wort ist noch nicht gesprochen“

Am Nachmittag meldete sich auch FPÖ-Parteichef Herbert Kickl über Facebook zu Wort. Neben Kritik am Bundespräsidenten sieht der FPÖ-Chef auch weiterhin eine Chance für eine Regierungsbeteiligung mit der ÖVP. So sei „das letzte Wort noch nicht gesprochen“, so Kickl.

Mattle sieht gute Zukunft, Dornauer für Pragmatismus

Erste Reaktionen gab es am Dienstagnachmittag bereits aus Tirol: „Österreich braucht eine stabile und von einer breiten parlamentarischen Mehrheit getragene Bundesregierung“, hieß es von Landeshauptmann Anton Mattle auf Nachfrage der TT.

Eine Regierung sei immer allen Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet, unabhängig davon, wen sie gewählt haben. „Es gilt deshalb, nicht der Parteipolitik, sondern den Themen Standort, Leistung und Migration volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bin sicher, dass Karl Nehammer das notwendige Verantwortungsbewusstsein an den Tag legt, um Österreich in eine gute Zukunft zu führen“, erklärt Mattle weiter.

Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Georg Dornauer betont, dass man jetzt im Sinne einer Verantwortung für Österreich von „Anfang an pragmatisch und verantwortungsbewusst“ die Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ führen müsse.

Trotz der knappsten aller Mehrheiten mit einer Stimme Überhang plädiert Dornauer zuerst ausschließlich für Sondierungen bzw. Verhandlungen von ÖVP und SPÖ. An seine Partei gerichtet erklärt Dornauer, dass in den Regierungsverhandlungen bzw. im Verhandlungsteam jedenfalls die gesamte Breite der SPÖ abgebildet sein sollte.

Abwerzger: „Ein abgekartetes Spiel“

Tirols FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger ist keinesfalls verwundert darüber, dass der Bundespräsident Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt hat. „Das war von Anfang an ein abgekartetes Spiel, seit dem Wahlsonntag gibt es bereits Geheimverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ.“

Er verstehe allerdings nicht, warum Van der Bellen von Stabilität spreche und zugleich der ÖVP zutraue, eine stabile Regierung anzuführen, fügt Abwerzger hinzu. „Wenige Tage nach der Wahl stellte sich schließlich heraus, dass das Budgetdefizit weit höher ist, obwohl die ÖVP davor stets das Gegenteil behauptet hat.“ Dass der Bundespräsident außerdem von der Usance abgegangen sei, die stärkste Partei, also die FPÖ, mit der Bildung einer Regierung zu betrauen, „ist für mich ebenfalls nicht nachvollziehbar“, erklärt Abwerzger abschließend.

NEOS bereit für Verhandlungen

Kurz nach der Stellungnahme Van der Bellens haben die NEOS erneut ihren Willen zur Zusammenarbeit bekundet. Man stehe für „ernsthafte Sondierungsgespräche“ zur Verfügung. Voraussetzung dafür sind aus NEOS-Sicht „ein ehrlicher Wille zu Reformen und ein Klima des Vertrauens auf Augenhöhe“. Gleichzeitig dankten die NEOS Van der Bellen für die „klare Entscheidung“. Der Ball liege nun bei Nehammer, der nun Möglichkeiten für eine stabile Mehrheit auszuloten habe.

Grüne offen für Verhandlungen

Auch die Grünen, in Form ihres Parteichefs Werner Kogler, haben sich über X (ehemals Twitter) zu Wort gemeldet. Seine Partei würde sich „allfälligen ehrlichen und offenen Sondierungsgesprächen oder Regierungsverhandlungen nicht verschließen“ so Kogler. Die Grünen würden sich als Koalitionspartner anbieten „wenn die kommende Regierung allem voran den Klima- und Bodenschutz weiter beherzigt, die unabhängige Justiz weiter stärkt, weiter gegen Kinderarmut vorgeht und Wesentliches zur Gleichstellung von Frauen weiterbringt.“ (sabl, pn, TT.com, APA)