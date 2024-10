War pinkes Kokain schuld am Balkon-Sturz von Liam Payne?

Buenos Aires – Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Der britische Sänger stürzte nicht grundlos vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires. Laut einem Bericht von ABC News wurde im Blut des britischen Sängers ein wahrer Drogencocktail nachgewiesen. So heißt es in der Teilautopsie, dass Payne Kokain, Benzodiazepine, Crack-Kokain und die Freizeitdroge „Pink Cocaine“ im Körper hatte. Pinkes Kokain enthält üblicherweise eine Mischung aus Methamphetamin, Ketamin und der Partydroge MDMA, nicht jedoch reines Kokain. Es handelt sich um eine psychedelische Droge mit halluzinogener Wirkung.

Ein Hotelangestellter hatte kurz vor dem Vorfall Rettungskräfte alarmiert, da Payne sich auffällig verhalten hatte. Doch jede Hilfe kam zu spät. Der ehemalige One-Direction-Star starb an multiplen Traumata, nachdem er aus dem dritten Stock des CasaSur-Hotels in der argentinischen Hauptstadt zehn Meter in die Tiefe gestürzt war.

Laut weiteren Berichten soll Liam Payne kommenden Monat bei den MTV Europe Music Awards in Manchester geehrt werden. Die Show moderiere seine gute Freundin und Kollegin Rita Ora. Gegenüber der Zeitung The Sun enthüllte ein Insider: „Die Bosse sind sich einig, dass sie während der MTV EMAs im nächsten Monat eine Hommage an Liam veranstalten wollen. In den kommenden Tagen werden sie anfangen, offizielle Pläne auszuarbeiten. Offiziell wird Rita bisher nicht bekannt gegeben, aber sie moderiert die diesjährigen Awards und wird in alles involviert sein, was MTV beschließt zu tun. Sie und Liam stehen sich seit Jahren nahe und sind gemeinsam in der Branche groß geworden. Natürlich ist sie am Boden zerstört über seinen Tod.“ (TT)