Regierungsauftrag an Nehammer: Für Kickl ist das letzte Wort „noch nicht gesprochen“

Wien – Dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Regierungsbildungsauftrag am Dienstag an ÖVP-Chef Karl Nehammer und nicht an Herbert Kickl erteilt hat, löst bei Letzterem erwartungsgemäß Missfallen aus. Der FPÖ-Obmann äußert Kritik am Staatsoberhaupt und sieht offenbar nach wie vor Chancen für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei. An die blauen Wählerinnen und Wähler gewandt schrieb er am Dienstagnachmittag via sozialen Medien: „...ich verspreche Euch: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Heute ist nicht aller Tage Abend."