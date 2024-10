Pkw überschlug sich bei Unfall in Zell und blieb unter Böschung liegen

Zell am Ziller – Glück im Unglück hatte am Dienstag ein 26-jähriger Pkw-Lenker. Der Deutsche war gegen 11.15 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Zell am Ziller unterwegs, als er über den linken Fahrbahnrand hinauskam, sich mit seinem Wagen überschlug und schließlich in der Böschung zum Stehem kam.