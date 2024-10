Grundwehrdiener in Kärnten durch Schuss von Wachsoldat getötet

Ein 21-jähriger Grundwehrdiener wurde am Dienstag in Kärnten von seinem Kollegen angeschossen und musste per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Er erlag dort seinen schweren Verletzungen.

Spittal an der Drau – In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ist am Dienstag ein 21-jähriger Grundwehrdiener von seinem Kollegen angeschossen und getötet worden. Der Schuss löste sich laut Aussendung des Verteidigungsministeriums gegen 16.00 Uhr aus der Dienstpistole eines 20-jährigen Wachsoldaten.

Beide Beteiligten waren dem Militärkommando Kärnten zugehörige Grundwehrdiener und aus dem Bezirk Spittal an der Drau stammend. Die Rettungskette wurde aktiviert und der Verletzte wurde zunächst per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen, die Ärzte konnten nichts mehr für den jungen Mann tun.

Tanner meldet sich zu Wort

„Wir trauern um einen Kameraden. Der 21-jährige Solat [...] ist im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind [sic] bei den Angehörigen“, schrieb Bundesheersprecher Michael Bauer auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter).

„Der heutige Vorfall in der Kärntner Türk-Kaserne erschüttert uns sehr. Das Bundesheer und ich sind tief betroffen über diesen tragischen Vorfall. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Kameraden", wurde Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer Aussendung zitiert.