Anschlag nahe Tagungsort von UNO-Konferenz in Kolumbien

Kurz nach dem Beginn der UNO-Artenschutzkonferenz (COP16) in Kolumbien hat es in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsorts Angriffe einer Guerilla-Gruppe gegeben. Wie kolumbianische Behörden am Dienstag (Ortszeit) mitteilten, griffen Mitglieder der Gruppe Zentraler Generalstab (EMC) ein Militärfahrzeug mit einer Bombe an und erschossen drei Zivilisten. Beide Vorfälle ereigneten sich nur wenige Kilometer von Cali entfernt, wo die Konferenz bis zum 1. November stattfindet.

Der Bombenanschlag ereignete sich Angaben der Armee zufolge am Montagabend in dem Dorf El Bordo, etwa 150 Kilometer von Cali entfernt. "Die Sprengladung wurde etwa 100 Meter vor Ankunft des Lastwagens gezündet", sagte der regionale Armeekommandant General Federico Mejia dem Sender Blu Radio. Glücklicherweise habe es dabei keine Verletzten gegeben.

Ebenfalls am Montagabend wurden in Suárez, etwa 45 Kilometer von Cali entfernt, drei Zivilisten erschossen, die gemeinsam in einem Auto unterwegs waren. Bei den Opfern handle es sich um zwei Männer und eine Frau aus derselben Familie, sagte der Bürgermeister von Suárez, Cesar Cerón dem Sender Blu Radio. Das Gebiet wird von einer Untergruppe der EMC kontrolliert.

Die EMC ist eine Splittergruppe der linken FARC-Guerilla (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) und befindet sich in einem offenen Konflikt mit der Regierung in Bogotá. Schon vor Beginn der COP16 in Cali hatte die Gruppe ausländische Delegationen aufgefordert, der Konferenz fernzubleiben. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro erklärte jedoch, die Sicherheit der COP16 sei "garantiert".