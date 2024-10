Israel: Möglicher Nasrallah-Nachfolger Safieddine getötet

Israel hat die Tötung des potenziellen Nasrallah-Nachfolgers Hashem Safieddine in Beirut bestätigt. "Es kann nun bestätigt werden, dass bei einem Angriff vor etwa drei Wochen Hashem Safieddine, der Chef des Exekutivrats der Hisbollah, und Hossein Ali Al-Zima, der Chef des Nachrichtendienstes der Hisbollah, zusammen mit anderen Hisbollah-Kommandanten getötet wurden", erklärte die israelische Armee am Dienstagabend. Die pro-iranische Hisbollah äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die israelische Luftwaffe habe vor drei Wochen "einen präzisen, auf Geheimdienstinformationen basierenden Angriff auf das Hauptquartier der Hisbollah" im südlichen Beiruter Vorort Dahieh ausgeführt, der wichtigsten Hisbollah-Hochburg in der libanesischen Hauptstadt. Während des Angriffs hätten sich mehr als 25 Hisbollah-Kämpfer dort aufgehalten, "darunter Bilal Saib Aish", der für die Sammlung von Luftwaffeninformationen zuständig gewesen sei.

Seit einigen Wochen hat die israelische Armee ihre Luftangriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon deutlich verstärkt und zudem vor rund drei Wochen auch Bodeneinsätze gegen Hisbollah-Stellungen im Südlibanon begonnen. Bei ihren Angriffen nimmt die israelische Armee vor allem Ziele in den Hisbollah-Hochburgen im Südlibanon sowie in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut ins Visier. Dabei wurden Ende September Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und andere hochrangige Kommandanten der Schiitenmiliz getötet.

Weitere israelische Luftangriffe eine Woche nach dem Tod Nasrallahs galten Medienberichten zufolge dessen voraussichtlichem Nachfolger Safieddine. Die israelische Armee bestätigte diese Berichte jedoch nicht. Ein hochrangiger Hisbollah-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP am Tag nach den mutmaßlichen Angriffen auf Safieddine, dass die Verbindung zu ihm seit dem 4. Oktober "verloren" gegangen sei.

Am 8. Oktober sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu, dass die israelische Armee Safieddine "ausgeschaltet" habe, ohne ihn allerdings namentlich zu nennen. In einer Ansprache an die libanesische Bevölkerung sagte Netanyahu, die israelischen Streitkräfte hätten "Tausende von Terroristen ausgeschaltet, darunter Nasrallah selbst sowie Nasrallahs Stellvertreter und den Stellvertreter seines Stellvertreters".