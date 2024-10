Kaiserkutsche erstmals seit 100 Jahren in Wagenburg zu sehen

In der Kaiserlichen Wagenburg in Schönbrunn ist ab Donnerstag (24.10.) erstmals seit mehr als 100 Jahren jenes Fahrzeug zu sehen, das Kaiser Franz Joseph in seinen letzten Lebensjahren besonders gerne bei Kaiserwetter verwendet hat: Die "Leib-Victoria" genannte Kutsche schien nach dem Ende der Monarchie für immer verloren gegangen zu sein. Dem Team der Wagenburg ist es aber gelungen, sie in einem Bestand ruinöser Gestütsfahrzeuge wiederzuentdecken.