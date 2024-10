Es ist fünf vor zwölf: Ohne Geldspritze geht in Tirols Gemeinden gar nichts mehr

Die finanzielle Situation in den 277 Gemeinden und Städten ist dramatisch. Beim heutigen Gemeindetag in Ehrwald dürfte einmal mehr die Forderung nach Strukturreformen und weniger Transferzahlungen an das Land wie Krankenhausumlage, Gesundheitsfonds oder Sozialbeiträge laut werden. Allein bei den Transferzahlungen klafft eine Lücke von 20,2 Mio. Euro.