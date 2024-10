Spionage für türkischen Geheimdienst? Geschworene beraten am Landesgericht

Am Landesgericht Innsbruck geht am Mittwoch der Prozess gegen drei in Tirol wohnhafte Türken weiter. Ihnen werden das Vergehen des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs und das Verbrechen der Überlieferung an eine ausländische Macht vorgeworfen. Alle drei bekannten sich nicht schuldig.